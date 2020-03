Wielka Brytania. Przedszkolanka uwiodła 13-latka i urodziła jego dziecko

Media na całym świecie obiegła historia przedszkolanki z Wielkiej Brytanii, która została oskarżona o uprawianie seksu z 13-letnim chłopcem. Na jaw wyszła również inna szokująca informacja. Kobieta zaszła z małoletnim w ciążę i urodziła jego dziecko.

Jak podaje brytyjski dziennik "Metro", 20-letnia dziś Leah Cordice, uwiodła 13-latka w styczniu 2017 roku. Miała wejść do jego sypialni, podczas gdy on grał w gry komputerowe i zmusić do odbycia stosunku.