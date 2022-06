Wielokrotnych orgazmów można się nauczyć. Ważnych jest kilka czynników

Największy wpływ na orgazm ma nasza zdolność do rozluźnienia, puszczenia hamulców, czyli na orgazm trzeba umieć sobie pozwolić. Do tego dochodzą styl życia, uwarunkowania społeczne i kulturalne, gender, które są odpowiedzialne za nasze podejście do seksualności i tego, jak ją traktujemy. Warto tu jednak pamiętać, że erotyka czy seksualność nie ograniczają się wyłącznie do penetracji i tego, co się dzieje podczas samego kontaktu seksualnego, ale na nią ma wpływ to, co wnosimy do łóżka w naszej głowie. Niektóre osoby z powodu różnych myśli, które im towarzyszą w czasie seksu, mogą mieć problem z osiągnięciem pojedynczego orgazmu. A skoro jedno szczytowanie to problem, to trudno spodziewać się ich wielu.