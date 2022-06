"Gdzie są nasi mężowie?!". Dramatyczne nagranie krąży po sieci

- Zwracałyśmy się do wszystkich departamentów, dzwonimy wszędzie, ale nikt nie udziela nam żadnych informacji. Gdzie są nasi mężowie?! Nie wiemy, co się z nimi dzieje, czy żyją, czy nie. Nikt nie potrafi nam na to odpowiedzieć. Jak to jest możliwe?! 200 ludzi. Czy to igła w stogu siana? Odpowiedzcie nam, do kogo powinnyśmy się zwrócić? Nie było żadnej komisji lekarskiej, żadnej przysięgi, nic - woła kobieta.