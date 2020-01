Wiemy, gdzie Agnieszka Woźniak-Starak spędziła sylwestra. Po świętach została w górach

W święta pisała na swoim profilu na Instagramie: "Góry, kiedyś tu zamieszkam". Agnieszka Woźniak-Starak po tym, jak spędziła Boże Narodzenie w pięknej górskiej scenerii, także nowy rok postanowiła powitać w otoczeniu Tatr. Gdzie dokładnie? To zdradziła jej koleżanka.

"Zakopane to nie tylko Martyniuk" – napisała Janowska nawiązując do "Sylwestra marzeń z Dwójką" organizowanego przez TVP. Obserwatorom życzyła wieczoru spędzonego ze sztuką. Taki być może Janowska spędziła w towarzystwie Agnieszki Woźniak-Starak i Katarzyny Kolendy-Zalewskiej 30 grudnia w Hotelu Kasprowy Mercure Zakopane, gdzie odbywała się aukcja dzieł sztuki artystów związanych z Podhalem. Szacunkową wartość obrazu, który pokazała Janowska, szacowano na 70 do 90 tysięcy złotych.