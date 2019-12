WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 Agnieszka Woźniak-Starakboże narodzenie Hanna Szczesiak 25-12-2019 (16:19) Agnieszka Woźniak-Starak złożyła świąteczne życzenia. Zdradziła plany na daleką przyszłość Agnieszka Woźniak-Starak nieczęsto udziela się w mediach społecznościowych. Teraz postanowiła przerwać milczenie po dłuższej przerwie i złożyć świąteczne życzenia swoim obserwatorom. Podziel się Agnieszka Woźniak-Starak złożyła życzenia z okazji Bożego Narodzenia (ONS.pl) "Spokojnych świąt kochani" – napisała na swoim profilu na Instagramie Woźniak-Starak. Dziennikarka opublikowała zdjęcie, na którym pozuje w zimowej scenerii. Od tragicznej śmierci swojego męża Piotra Woźniaka-Staraka raczej unika publicznych wystąpień i nie jest tak aktywna w mediach społecznościowych jak kiedyś. Agnieszka Woźniak-Starak złożyła życzenia Przy okazji Woźniak-Starak zdradziła jedno ze swoich marzeń i opowiedziała o planach na przyszłość. Daleką przyszłość. "Powiem wam, że marzyłam o tym od paru miesięcy, góry, kiedyś tu zamieszkam. Z dziesiątką psów. I koniem" – napisała przy życzeniach. "Agnieszko, widzę w oczach smutek, jeszcze będzie pięknie. Czas leczy rany, wiem coś o tym" – napisała pod zdjęciem jedna z obserwatorek. Dziennikarka podziękowała i przyznała, że ma nadzieję, że będzie lepiej. Nie był to jedyny komentarz, na który odpowiedziała. Gdy pod wpisem zaczęły pojawiać się życzenia – od znajomych i od obcych – Woźniak-Starak odpowiadała na nie serduszkami i dziękowała. Maria Konarowska, aktorka, która niedawno została mamą, również zabrała głos. Życzyła spełnienia marzeń i przyznała, że dziennikarce do twarzy w zimowej, górskiej scenerii. Paulina Krupińska zażartowała, że musi pospieszyć swojego męża, Sebastiana Karpiela-Bułeckę, to może będą sąsiadkami. "Ja go zaraz pospieszę" – odpowiedziała Woźniak-Starak w żartobliwym tonie. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Zobacz także: Straciła dwa domy i oszczędności. Justyna zaczyna życie od zera w wieku 46 lat