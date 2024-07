Wieniawa bawi się na Ibizie. Ta sukienka to strzał w dziesiątkę

Julia Wieniawa wydała ostatnio singiel pod tytułem "Sobą tak", który już hula na radiowych listach przebojów. Piosenkę wypuściła na własną rękę, twierdząc, że rozwiązała umową z wytwórnią muzyczną, z którą do tej pory współpracowała. Ze stanowiska drugiej strony wynika, że to nieprawda. I choć sytuacja z prawnego punktu widzenia zdaje się poważna, to nie zmąciła ona wakacyjnych planów wokalistki.