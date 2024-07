Lansuje trend "no pants". Opcja tylko dla odważnych kobiet

Taka jak wszystkie? Nie ma takiej opcji. Julia Wieniawa chce się wyróżniać. I choć stawia na popularne trendy, to zawsze zaskakuje stylizacjami , które wyłamują się z mainstreamu i wymagają wyjścia ze strefy komfortu. Jak nie kosmiczne okulary na Open’erze, to żółte dresy na czerwonym dywanie. Coraz śmielsze eksperymenty są widoczne gołym okiem.

Piękny głos niosący się w pustej przestrzeni to jedno. Ale nie sposób nie zwrócić uwagi na śmiałą stylizację. Tank top z nadrukiem został zestawiony z... gładkimi, czarnymi majtkami. I to wcale nie jest przypadek. Julia Wieniawa lansuje w ten sposób trend "no pants", który dwa lata temu zapoczątkowała Kendall Jenner. Majtki przyozdobiła paskiem z metalowymi blaszkami, przenosząc nas w ten sposób myślami do pierwszej dekady drugiego tysiąclecia.