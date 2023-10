Wieniawa wskoczyła w mini. Jej buty zrobiły furorę

Mokasyny i skarpetki. Hit czy kit?

Jednak naszą uwagę skradło to, co działo się na dole. Julia Wieniawa wskoczyła w skórzane mokasyny, które połączyła z białymi skarpetkami, co jeszcze bardziej podkręciło szkolny look. Warto dodać, że takie połączenie to jedno z najgorętszych trendów, które lansują nie tylko polskie, ale i zagraniczne gwiazdy. Hailey Bieber uwielbia tak stylizować mokasyny.