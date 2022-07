Wiesław Nowobilski z "Naszego nowego domu" o budżecie na remonty. Inflacja daje popalić?

Wiesław Nowobilski o budżecie programu. Koszty materiałów "idą bardzo do góry"

Wiesław z "Naszego nowego domu" odniósł się w rozmowie z reporterką Jastrząb Post do bieżących wzrostów cen. Jak wygląda budżet programu w dobie inflacji? Okazuje się, że jest coraz ciężej. - To są duże pieniądze, tym bardziej, że teraz materiały, ich koszty idą bardzo do góry. Każdy odcinek, który jest nowy, to są większe koszty. Wszystko wynika z cen materiałów - podkreślił.