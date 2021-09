Wiersz Ewy Skarżyńskiej z podręcznika dla pierwszoklasistów wywołał kontrowersje w sieci. Córka autorki komentuje

"Chociaż czasami bardzo się trapię, Czy będąc grzeczna i taka cicha, Na myśli jednej często się łapię, Że to strategia co najmniej licha, I często w swoją zachodzę głowę, Że może tu jest tajemnica. Skąd wszystkie związki me przemocowe, Co często trapią me miłe lica" - takie uzupełnienie wywołało aprobatę internautów.