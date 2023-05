Wiktoria Gąsiewska cała w falbankach. Uległa modzie na róż

Obok tej różowej bezy nie sposób przejść obojętnie

Czy to Gala MET w 2019 roku? Nie, to tylko Wiktoria Gąsiewska pozująca w ekstrawaganckim stroju na witrynie sklepowej. 24-latka zaprezentowała się w mini na jedno ramię. Fuksjowa kreacja została w całości wykonana z falbanek, więc można śmiało określić ją mianem bezy. By nie odwracać uwagi od sukienki, Gąsiewska postawiła na proste włosy z przedziałkiem po środku. Właśnie tak powinna wyglądać równowaga. Wiele gwiazd jeszcze się tego uczy.