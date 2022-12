Partner Wiktorii Gąsiewskiej trafił do szpitala. "Czy warto było szaleć tak...?"

Wiktoria Gąsiewska nie tak dawno ogłosiła, że jest w nowym związku. Jej ukochany to aktor, którego mogą kojarzyć fani "Barw szczęścia". Zakochani starają się chronić swojej prywatności, ale od czasu ogłoszenia związku częściej dzielą się wspólnymi zdjęciami. Ostatnio wybrali się razem z przyjaciółmi do Niemiec, by trochę odpocząć od codzienności. Niestety radość z wolnego nie trwała długo - Jasper Sołtysiewicz uległ wypadkowi i trafił do szpitala.