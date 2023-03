Gąsiewska wskoczyła w obcisłą midi. "Petarda" - komentują fani

Jak przełamać kobiecość, aby nie wyglądać zbyt dosłownie? Te buty to must-have

Mokasyny to odkrycie roku, które pozwoliło wyeliminować z szafy trampki, czółenka i botki. Gwiazdy noszą je niemalże do wszystkiego — małej czarnej, garnituru, romantycznej sukienki, a nawet przełamują klasycznym i masywnym butem sportowy look. Wiktoria Gąsiewska świetnie wykorzystała ten trend, nadając kobiecej stylizacji nieco wyrafinowania i sznytu.