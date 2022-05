Wiktoria Gąsiewska nie jest już singielką? Aktorka odpowiedziała jednoznacznie

- Jeżeli tylko miałby na to ochotę, to nie ukrywałabym nikogo. Ale nie czułabym presji i potrzeby. Jeżeli druga osoba by nie chciała się gdzieś pokazać, to wiadomo, że bym nikogo nie zmuszała. Ale na razie nie mam takich pomysłów. To jest moje pierwsze lato od 5 lat kiedy jestem singielką. Taki czas, żeby pobyć samemu i skupić się na własnych potrzebach i realizacji własnego ja jest równie ważny i myślę, że to mi służy - zauważyła.