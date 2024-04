Wiktoria Gąsiewska pokazała manicure. Idealny na wiosnę

Przyszedł moment, by definitywnie zrezygnować z ciemnej czerwieni. Każdej wiosny warto bowiem zafundować sobie manicure, od którego bije świeżość . "Pewniakiem" będzie oczywiście "clean girl manicure", czyli krótkie paznokcie pomalowane lakierem w kolorze jak najbardziej zbliżonym do płytki. Minimalistki pójdą w tę stronę bez wahania.

Ale co zaproponować kobietom, które lubią nieco szaleństwa? Wiosną 2024 mogą zafundować sobie kolorowego frencza i dodatkowo poprosić stylistkę o owocowy wzorek w stylu Wiktorii Gąsiewskiej i Hailey Bieber, która, jeśli chodzi o manicure, jest prawdziwą trendsetterką.

Wiktoria Gąsiewska pokazała właśnie na InstaStories manicure, który zrobiła sobie na wiosenny wypad do Hiszpanii. Aktorka zdecydowała się na niezwykle popularną stylizację, czyli frencha, ale nie z białymi końcówkami, tylko takimi w kolorze miętowej zieleni . To niewątpliwie strzał w dziesiątkę.

