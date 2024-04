Wskoczyła w wiosenną stylizację. Jak ubrać się jak Hailey Bieber?

Wiosenny look Hailey Bieber

Tej wiosny każda z nas może wyglądać jak modelka, komponując ze sobą kilka basiców. W tym sezonie warto wybrać błękitne jeansy, gdyż to właśnie ten kolor denimu będzie najmodniejszy, i dobrać do nich krótki, przylegający do ciała top w stylu lat 2000 – to powracający aktualnie gorący trend.