Zdenerwował ją na sali porodowej. Niewiarygodne, o co zapytał żonę Michał Żebrowski

Aleksandra i Michał Żebrowscy powitali na świecie swoje czwarte dziecko. Para dotychczas wychowywała trzech synów – Franciszka, Henryka i Feliksa – a teraz urodziła im się pierwsza córeczka. Cała rodzina z pewnością jest wniebowzięta. Choć poród odbył się dopiero co, to Aleksandra Żebrowska już wróciła na Instagrama, by przekazać tę radosną nowinę i dzielić się tym wyjątkowym doświadczeniem z fanami, których na swoim profilu zgromadziła już 285 tysięcy.