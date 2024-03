Wiosenna moda na różne okazje. Podpowiadamy, jak wyglądać stylowo

Właśnie dlatego kamizelkę zestawiłam ze zwykłym białym T-shirtem oraz czarnymi spodniami z szerokimi nogawkami. Do tego torba z motywem kwiatowym, która pomieści dosłownie wszystko, i dodatki z jasnego denimu (czółenka z obcasami typu "kaczuszki" to prawdziwy hit). Można ruszać do biura czy na kawę z koleżanką.