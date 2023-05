Wiosenny weekend z Herbus Cosmetics

Co prawda majówka już, za nami i na kolejny długi weekend musimy chwilę poczekać, ale coraz ładniejsza pogoda zachęca, by wyrwać się gdzieś z domu choćby na dzień czy dwa. Zabrać bliskich i ruszyć w swoje ulubione, lub dla odmiany zupełnie nieznane, miejsce. Na krótsze i dłuższe eskapady polecają się kosmetyki marki Herbus Cosmetics, które nie zajmą wiele miejsca w plecaku czy walizce, a za to kompleksowo zadbają o skórę całej rodziny. Pora na "weekend z kogutem"!

Skóra, która przez kilka miesięcy otulana była kilkoma warstwami ubrań, wiosną może wyglądać nie tak atrakcyjnie, jak byśmy sobie tego życzyli. Nawet, jeśli pamiętaliśmy o zasadach jej pielęgnacji zimą, to z naturą, a zatem warunkami atmosferycznymi czy jakością powietrza, nie wygramy. Dlatego wiele osób właśnie na kwiecień, pierwszy typowo wiosenny miesiąc, planuje "akcję regenerację" swojego ciała. Szukamy wtedy kosmetyków, które działają szybko i skutecznie, najlepiej od pierwszej aplikacji, a do tego odpowiadają na wiele potrzeb skóry jednocześnie. Takie właśnie są produkty marki Herbus Cosmetics – The Rich Body Balm i The Rich Foot Cream.

Jeden balsam dla całej rodziny

The Rich Body Balm działa niczym ochronna tarcza przez 24 godziny. Jego zawierająca 92% składników naturalnych formuła sprawia, że jest odpowiedni dla każdego rodzaju skóry, nawet tej wrażliwej, alergicznej i z objawami egzemy czy AZS. To kosmetyk bezpieczny dla kobiet w ciąży, matek karmiących i dzieci powyżej 3. roku życia, dlatego idealnie sprawdzi się w roli "tego jedynego" balsamu zarówno na dłuższe wakacje, jak i spontaniczny szybki wypad za miasto. The Rich Body Balm to kompozycja odżywczych emolientów, które w połączeniu z babką lancetowatą zapewniają efekt wszechregeneracji. Dzięki temu balsam pomoże przywrócić jędrność skórze pozbawionej elastyczności, nawilży tę przesuszoną i ukoi podrażnioną. Warto po niego sięgnąć także, aby pozbyć się zrogowaceń z kolan i łokci oraz zredukować blizny i rozstępy. Co równie istotne, zwłaszcza teraz, gdy meszki i komary już nie śpią, przyniesie ulgę po ukąszeniu owadów. W składzie The Rich Body Balm znajdziemy m. in. inulinę, niacynamid, urea, masło shea lanolinę, kwas hialuronowy, ferment drożdżowy oraz polisacharydy. Taki zestaw substancji aktywnych gwarantuje skórze ukojenie oraz ochronę przed działaniem negatywnych czynników zewnętrznych. To po prostu intensywna wszechregeneracja skóry całej rodziny zawarta w codziennej pielęgnacji.

Pielęgnacja… jak na dłoni!

Pakując "wyjazdową" kosmetyczkę warto wrzucić do niej także krem do rąk The Rich Hand Cream. Dlaczego? Ponieważ dłonie naprawdę wiele o nas mówią, a chyba zależy nam, żeby były piękną wizytówką, prawda? Krem z logo Herbus Cosmetics to aż 91% składników naturalnych, dzięki którym skóra już od pierwszej aplikacji odzyskuje miękkość, gładkość i jest chroniona przed działaniem negatywnych czynników zewnętrznych. Jego bogata formuła oparta została na wszechregenerującym działaniu babki lancetowatej, którą "wspierają" m. in. kompleks na bazie probiotyku, który równoważy mikrobiom skóry, działająca prebiotycznie inulina, nawilżająca urea, odżywiające masło shea, wygładzająca lanolina czy przywracający zdrowy wygląd skóry ferment drożdżowy. Co ważne i wygodne(!), The Rich Hand Cream nie klei się i nie zostawia tłustej warstwy, dzięki czemu nie ma obawy, że np. podczas robienia zdjęć smartfon lub aparat fotograficzny wyślizgną się z ręki. To po prostu idealny krem na podróże – te małe i te duże!

Krem do rąk Intensywna Regeneracja, The Rich Hand Cream, cena promocyjna: 24,99 zł (75 ml)

Więcej informacji na www.herbuscosmetics.com oraz na social mediach marki Herbus Cosmetics.

Materiał sponsorowany przez Herbus Cosmetics