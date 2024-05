Wiosna to czas odżywienia – zadbaj o siebie i dołącz do kolejnej edycji Slow Space by PUMA w Gdańsku

Projekt od kilku sezonów wędruje po kraju – odwiedził już Warszawę, Kraków i Wrocław. Kolejna, wiosenna edycja startuje 6 maja w gdańskim PLENUM przy ul. Elektryków, na terenie Stoczni Gdańskiej.

Slow Space by PUMA to przede wszystkim ludzie i społeczność. Idea została stworzona przez założycielkę platformy Slow Living Poland oraz nauczycielkę jogi, Aleksandrę Kwiatkowską. W projekcie bierze udział najlepsza, wykwalifikowana kadra ekspertek oraz trenerek z dziedzin takich jak: psychologia, neurochemia, biologia, design, poczucie bezpieczeństwa i dobrostanu w przestrzeni, pielęgnacja ciała i twarzy, fizjoterapia, ajurweda, różne odmiany jogi, a także pilates, które stanowią treningowy core w przestrzeni.

Inicjatywę od samego początku patronuje sportowa marka PUMA, która jako główny partner wydarzenia od dawna, za pośrednictwem różnorodnych kampanii oraz współprac z inspirującymi ambasadorkami, wspiera inicjatywy młodych, rozwijających się ludzi na całym świecie, kształtując i budując w nich pewność siebie oraz zachęcając do podejmowania kolejnych kroków w drodze po swoją lepszą przyszłość.

"PUMA jako marka związana ze sportem, od zawsze stawia na zdrowy styl życia, jednak nie tylko w obszarach związanych z dyscyplinami sportowymi, a bardziej holistycznie – traktując zdrowie jako pojęcie, które powinno być zaopiekowanie również w obszarach związanych z naszą psychiką. Slow Space by PUMA jest przykładem projektu, w ramach którego ludzie nie tylko mogą wspomagać i budować swoje ciała, ale również zadbać o całościowy dobrostan" – mówi Katarzyna Węsławowicz, PUMA Director Marketing Eastern Europe.

Slow Space by PUMA potrwa od 6 maja do 1 czerwca w gdańskim PLENUM przy ulicy Elektryków. Zajęcia w gronie najlepszych specjalistek, nauczycielek i trenerek odbywać się będą przez 6 dni w tygodniu. Początek i koniec dnia to w strefie czas na aktywność sportową, wtorki oraz czwartki dedykowane są konsultacjom 1:1, a w soboty prowadzone będą warsztaty grupowe.

Treningi na macie poprowadzą: Aleksandra Kwiatkowska (joga), Magdalena Janik (joga), Felicja Flicińska (joga), Agnieszka Sobisz (neuro-joga), Kornelia Samanta (pilates), Karolina Libelt (pilates). Na merytorycznych warsztatach, spotkać będzie można Martę Niedźwiecką, dr Joannę Jurgę, dr Joannę Podgórską oraz Aleksandrę Knaflewską (Na Temat Piękna). Program uzupełnią konsultacje indywidualne - fizjoterapia z Joanną Piórek-Wojciechowska oraz ajurweda z Marią Pronobis.

Każda kolejna edycja niesie ze sobą nowy temat przewodni, który rozwijany jest podczas wszystkich zajęć. Wiosna to czas odrodzenia, nowej energii po zimie, czas zmian. Okres, w którym szukamy dla siebie odżywienia i motywatorów do dalszego działania.

Wszystko zaczyna się w głowie – witalność ciała i duszy w dużej mierze zależne są od naszego nastawienia oraz mindsetu. Co zrobić, aby były one odpowiednie? Na tych właśnie obszarach skupione będą warsztaty z ekspertami, konsultacje indywidualne oraz treningi w strefie. Spotkania te spróbują dostarczyć odpowiedzi na pytanie: Co Cię karmi? Skąd czerpiesz swoją życiową energię i jak nią odpowiednio zarządzić, aby sobie to odżywienie zapewnić.

"Odżywiamy się nie tylko fizycznie, ale również mentalnie. Dla mnie poszukiwanie balansu w obu tych obszarach jest niezwykle istotne (…)" – mówi dr Joanna Jurga, która wspólnie z Martą Niedźwiecką, poprowadzi warsztaty pt.: "Cykliczne odżywienie, czyli dla duszy, ciała i umysłu" w pierwszy weekend działania Slow Space by PUMA.

Marta Niedźwiecka dodaje: "Odżywienie potraktujemy w czterech podstawowych obszarach - jako sposób odnawiania zasobów emocjonalnych, mentalnych, fizycznych, a także duchowych. Postaramy się pokazać, że rozumiemy już dość dobrze jak dosłowne odżywienie może być elementem zdrowego stylu życia (jedzenie, sen, regeneracja, ruch) i jak potrzebujemy poszerzyć to na inne, może mniej oczywiste strefy. Ciekawa jestem tego, jak odbiorczynie/odbiorcy zareagują na wątki związane z duchowością, bo jest to temat mało poruszany, a bardzo istotny".

Dr Joanna Podgórska, która poprowadzi warsztaty "Ciało i umysł w dobrostanie – o biologii osadzonej w życiu", 25 maja, przedstawi odżywienie na poziomie umysłu - dbania o jego formę, a zarazem kondycję mózgu poprzez kwestie relaksacji, higieny snu, medytacji, kontaktu z naturą czy relacji międzyludzkich. Będzie również o tym, na co zasługuje każdy – rozpieszczeniu oraz spokoju.

Osoby, które intensywnie trenują jogę lub chciałyby poświęcić jej więcej czasu w przyszłości, będą miały szanse na 2,5 godziny warsztat z doświadczoną nauczycielką, Magdaleną Janik. Podczas tego spotkania, 1 czerwca, nauczą się dostosowywać praktykę do swoich indywidualnych potrzeb, poznają techniki budowania własnych sekwencji asan, a także otrzymają wskazówki dotyczące prostych ćwiczeń oddechowych i medytacyjnych, które pomogą głębiej zanurzyć się w praktykę jogi.

Siłą Slow Space by PUMA jest możliwość łączenia najlepszych ekspertek z ludźmi w całej Polsce – budowanie przestrzeni i społeczności w mniejszych miastach.

"Slow Space by PUMA to wspierająca się społeczność, to komunikacja oparta na zaufaniu, zrozumieniu, to przede wszystkim relacje. Myślę, że (nieskromnie mówiąc) na tym polega sukces Slow Space by PUMA. Stworzyliśmy "rodzinę", która wspólnie chce dać ludziom przestrzeń na jakościowe zadbania o siebie, na samorozwój i zatrzymanie" – mówi Aleksandra Kwiatkowska.

Udział w zajęciach będzie mógł wziąć każdy, kto zapisze się na stronie www.slowspacebypuma.com oraz wpłaci symboliczną kwotę w wysokości 20 zł. Dochód z całego miesiąca funkcjonowania przestrzeni zostanie przekazany na Fundację "FOSA".

Zapisy na zajęcia startują 25 kwietnia. Liczba miejsc jest ograniczona. Więcej informacji o projekcie oraz formularz zapisów dostępny jest na stronie: ww.slowspacebypuma.com. Nad strategią, programem, oprawą wizualną, logistyką oraz produkcją wydarzenia czuwa agencja teal.

Zatrzymaj się i zadbaj o siebie na wiosnę w Slow Space by PUMA!

Do zobaczenia w Gdańsku!

