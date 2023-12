Wiózł turystów do Zakopanego. Ręce mu opadły, gdy zobaczył, co zrobili

Jak mówił - tak brudnego pojazdu, jak po jednym z ostatnich przejazdów, jeszcze nie widział. Do czyszczenia nadawał się co drugi fotel. "Normalnie nie mogłem w to uwierzyć. Jeździłem w wielu miejscach na ziemi i muszę przyznać, że jacy ludzie jadą do Zakopanego? To brak słów. Naprawdę jest to przykre, że tak traktują wyjazd w Tatry" - komentował w rozmowie z "Tygodnikiem Podhalańskim".