"Wise to wear you" – świadome wybory w modzie i innowacje dla lepszego jutra – spotkanie z ekspertami w Wise Habit Concept Store

Pod hasłem "Wise to wear you: Positive impact of fashion" w Concept Store Wise Habit odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości mody – odpowiedzialnej, inkluzywnej i jakościowej.

W wydarzeniu, które miało miejsce 28 listopada, wzięli udział eksperci i projektanci, Ilona Majer i Rafał Michalak z MMC oraz Sylwia Antoszkiewicz. Partnerem wydarzenia była firma LG, która zaprezentowała szafę parową LG Styler do pielęgnacji ubrań parą.

– Moda ma znaczenie – zarówno dla gospodarki, jak i dla naszego komfortu i przyjemności. Żyjemy w świecie, w którym obarczamy branżę mody winą za wiele problemów, ale wierzę, że możemy wypełnić ten świat modą odpowiedzialną. Kluczem jest wybieranie tego, co naprawdę potrzebne i inwestowanie w ubrania najwyższej jakości. Taka postawa to pewien rodzaj luksusu – wytwarzanie naturalnych i jakościowych tkanin staje się coraz droższe. Jednak zachęcam do tego, aby mieć w szafie mniej, a lepiej. Uważam, że przyszłość mody zależy od marek takich jak nasza – odpowiedzialnych, produkujących mniej, ale tworzących produkty wyjątkowe i charakterystyczne. To podejście przyciąga świadomych klientów, którzy podzielają naszą wizję – mówi Ilona Majer, założycielka MMC.

– W Wise Habit budujemy społeczność wokół merytorycznych treści dotyczących projektowania, zrównoważonego rozwoju i świadomego życia. Tym razem chcieliśmy odwrócić negatywną narrację toczącą się wokół mody i pokazać jej pozytywne wymiary: mądre praktyki projektowe i produkcyjne, których przykładem jest MMC Studio oraz wellbeingowe aspekty i ich dodatni wpływ na człowieka, o których mogliśmy porozmawiać z Sylwią Antoszkiewicz. Dynamika świata mody i inspiracje tym światem często przekładają się na pracę projektantów produktu. Ciekawe jest obserwowanie styku designu z modą, szczególnie w kontekście inkluzywności i podejścia, w którym to użytkownik jest w centrum uwagi. Konkluzją wydarzenia mogą być hasła, które łączą oba światy: ponadczasowość i jakość, zarówno ta estetyczna, jak i wytwórcza – mówi Marcelina Plichta-Wabnik, CEO Wise Habit.

– Jesteśmy przykładem marki, która od lat udowadnia, że można zyskać zaufanie klientów, stawiając na dobry design, dobre składy i dobre rzemiosło. Wszystko tworzymy lokalnie, w Polsce. Nasze doświadczenie pokazuje, że klient docenia tę jakość – nie tylko jakość materiałową, ale także jakość projektową. A dobrze zaprojektowane ubrania będą służyć nam dłużej. To inwestycja na lata, łącząca estetykę, trwałość i unikalny charakter – dodaje Rafał Michalak, założyciel MMC

– W modzie wszystko zaczyna się od świadomości. Nawet coś tak pozornie nieistotnego jak nasz codzienny wybór ubrań ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie. Warto zastanowić się, czy ubieramy się automatycznie, czy też świadomie wykorzystujemy modę, by budować pewność siebie, podkreślać swoją tożsamość i wysyłać w świat jasny komunikat o tym, kim jesteśmy. – Zachęcam do refleksji nad narracją, którą kierujemy wobec siebie w kontekście tego jak wyglądamy. Czasem warto nawet spisać swoje myśli na swój temat i zastanowić się, czy są one naprawdę nasze, czy to jedynie powielone opinie innych. By odnaleźć swój autentyczny styl, byłoby dobrze najpierw spróbować odciąć się od zewnętrznych oczekiwań i odkryć to, co naprawdę nam się podoba i odzwierciedla naszą osobowość. Moda ma moc – nie tylko wyrażania siebie, ale i kreowania naszej rzeczywistości – Sylwia Antoszkiewicz, edukatorka i stylistka.

Technologia w służbie zrównoważonej mody

Jednym z głównych punktów programu była prezentacja możliwości szafy parowej LG Styler na przykładzie kultowej kurtki puchowej marki MMC. System, który wykorzystuje parę wodną do pielęgnacji, odświeżania i dezynfekcji* odzieży, został zaprezentowany jako przykład technologii wspierającej zrównoważone podejście do mody. Spotkanie zgromadziło liczne grono gości, w tym przedstawicieli branży, dziennikarzy i pasjonatów mody. Było okazją do wymiany doświadczeń, inspiracji i pomysłów na budowanie bardziej odpowiedzialnego podejścia do tworzenia i użytkowania odzieży. Jak podsumowała Marcelina Plichta-Wabnik:

–Moda to wybór. Wierzę, że wspólnie możemy sprawić, aby każdy z tych wyborów niósł pozytywny wpływ – na nas, na nasze otoczenie i na przyszłe pokolenia–

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli:

Ilona Majer i Rafał Michalak – absolwenci Katedry Ubioru ASP w Łodzi i założyciele marki modowej MMC. MMC to prostota i puryzm formy zamknięte w ultranowoczesnej tkaninie. Projekty marki cechuje rozpoznawalny styl nonszalanckiego i ekskluzywnego minimalizmu.

Sylwia Antoszkiewicz – terapeutka stylu, edukatorka, stylistka, mówczyni motywacyjna i mentorka. Twórczyni autorskiej metody pracy z klientkami indywidualnymi Inside Your Style®, która dąży do pozytywnej transformacji sposobu myślenia, życia i stylu.

Marcelina Plichta-Wabnik – CEO, założycielka Wise Habit. Przedsiębiorczyni, strateżka i konsultantka biznesowa specjalizująca się w komercjalizacji usług i produktów. Wykładowczyni na SWPS – marka i strategia rozwoju. Doświadczenie zdobywała w międzynarodowych korporacjach: Motorola – Brand Manager, Securitas – Sales Manger, EMC/ Dell - kontroler w dziale finansów, Mudita – CPO. Tworzy własne marki: Muppetshop, TRE Product, IDareU, Wise Habit.

Partnerem spotkania była firma LG, która podejmuje aktywne działania, aby pomóc w tworzeniu lepszego życia dla wszystkich. Aby to osiągnąć, firma zobowiązuje się do praktykowania gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez ciągłe rozszerzanie wykorzystania materiałów pochodzących z recyklingu, które są już wykorzystywane w produkcji wybranych modeli produktów, takich jak LG Styler, lodówek i zmywarek oraz najnowszych telewizorów LG OLED evo. Przyczyni się to do osiągnięcia celu firmy, jakim jest wykorzystanie do 2030 r. łącznie 600 tysięcy ton tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu.

Alternatywą dla szafy parowej LG Styler są pralki, suszarki i urządzenia WashTower LG, wykorzystujące parę. Nowe ruchy bębna zapewniają dokładne pranie przy jednoczesnym zminimalizowaniu zużycia energii dzięki silnikowi Artificial Intelligence Direct Drive*. Urządzenia inteligentnie dostosowują obroty silnika w czasie rzeczywistym, przyczyniając się do uzyskania wysokiej klasy energetycznej A-10%**. Dodatkowo zostały wyposażone w cykl Microplastic Care, który zmniejsza ilość mikroplastików wydalanych z prania***, a także funkcję ezDispense™, która automatycznie dozuje odpowiednią ilość detergentu dla każdego rodzaju prania.

LG stosuje podejście zrównoważonego cyklu, uwzględniając ekologiczne rozwiązania na każdym etapie cyklu życia urządzeń AGD – od produkcji i pakowania po użytkowanie i recykling. Firma wykorzystuje materiały pochodzące z recyklingu, odzyskiwane i przetwarzane w Centrum Recyklingu LG, do produkcji nowych urządzeń, które minimalizują zużycie energii, emisje i w dużym stopniu nadają się do recyklingu. Ten pozytywny cykl przynosi korzyści zarówno planecie, jak i konsumentom. Ponadto LG szacuje, że do 2030 roku odzyska 8 milionów ton zużytych urządzeń w celu pozyskania materiałów do recyklingu. Wdrażając inicjatywy odpowiedzialnej utylizacji produktów i pozyskiwania materiałów, LG pokazuje, w jaki sposób silne zaangażowanie na rzecz ludzi i planety może przyczynić się do lepszego życia dla wszystkich.

*Technologia TrueSteam™ likwiduje 99,9% alergenów i bakterii. ‎‎Łatwa dezynfekcja materiałów i rzeczy, które są trudne lub niemożliwe do uprania. TrueSteam™ składa się w 100% z wody, nie zawiera żadnych chemicznych dodatków.

* AI DD™** 10% niższy niż minimalny próg klasy efektywności energetycznej A we wskaźniku efektywności energetycznej, zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2014.*** Przetestowane przez Intertek w lipcu 2023 r. Porównanie cyklu Microplastic Care i cyklu Mixed Fabric modelu F4Y7EYPBW poprzez pomiar ilości mikroplastików odfiltrowanych przez filtr 20㎛ podczas prania 3 kg wsadu - kurtka treningowa wykonana w 100% z poliestru. Wyniki mogą się różnić w zależności od pranej odzieży i środowiska użytkowania.

Wise HabitStworzona z empatii do Planety i misją wspierania równowagi. Firma założona w 2023 roku przez Michała Kicińskiego i Marcelinę Plichta-Wabnik za cel postawiła sobie zmianę masowego nawyku nadkonsumpcji. W centrum swojej działalności postawiła wartości: designu, zrównoważonego rozwoju i świadomości. Wise Habit to marka produkcyjna, showroom multibrandowy, usługi projektowe i społeczność zgromadzona wokół wspólnych wartości. Więcej informacji można znaleźć na stronie: wisehabit.com.

Firma LG Electronics

LG Electronics jest globalnym, innowacyjnym przedsiębiorstwem działającym w obszarze technologii i elektroniki konsumenckiej. Firma jest obecna w niemal każdym kraju na świecie i zatrudnia międzynarodową kadrę pracowniczą liczącą ponad 74 tysiące osób. Cztery spółki wchodzące w skład LG – Home Appliance & Air Solution, Home Entertainment, Vehicle Component Solutions oraz Business Solutions – w 2023 roku osiągnęły globalną sprzedaż na poziomie ponad 84 trylionów KRW. LG jest wiodącym producentem artykułów konsumenckich i komercyjnych, począwszy od telewizorów, urządzeń AGD, rozwiązań do uzdatniania powietrza, monitorów, komponentów samochodowych i rozwiązań systemowych, a jej marka premium LG SIGNATURE i inteligentna marka LG ThinQ są znane na całym świecie. Najnowsze informacje znaleźć można na stronie www.LGnewsroom.com.

