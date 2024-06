Włączyła nagrywanie. Gdy stanęła tyłem, wszyscy oniemieli z zachwytu

Stworzenie idealnej, letniej stylizacji nie jest proste. W końcu musi być nie tylko modnie, ale przede wszystkim wygodnie. Wysokie temperatury dają nam się teraz we znaki, dlatego nie bez znaczenia jest również materiał. Zdaje się, że Paulina Sykut-Jeżyna znalazła sukienkę, która idealnie sprawdzi się na wakacje.

Wskoczyła w czarną sukienkę. To hit na lato

Wydawać by się mogło, że czerń nie idzie w parze z upałami. W końcu nie od dzisiaj wiadomo, że kolor ten znacznie szybciej się nagrzewa. Wybierając jednak ubrania z naturalnych tkanin, które pozwalają skórze "oddychać" nie mamy się czego obawiać. Materiał zrobi w tym przypadku swoje.

Paulina Sykut-Jeżyna właśnie w czarnej sukience zaprezentowała się na kolacji ze znaną marką odzieżową. Prezenterka na tę okazję wybrała kreację maxi ozdobioną eleganckim, angielskim haftem. Model z cieniutkimi ramiączkami wyróżniały także odkryte plecy z charakterystycznym paseczkiem zapewniający komfort podczas poruszania się. Dzięki niemu pogodynka nie musiała się martwić, że przez przypadek odsłoni zbyt wiele.

Na sukience z dekoltem w kształcie serca pojawiło się także supermodne marszczenie sięgające aż do jej pasa. Z kolei dół jej sukienki został stworzony z kaskadowo ułożonych falban.

Paulina Sykut-Jeżyna w ulubionej fryzurze Hailey Bieber

"Sleek bun" to jedna z tych fryzur, która uratuje nas, gdy włosy nie są już pierwszej świeżości. Chodzi w niej bowiem o to, by stworzyć na środku swojej głowy przedziałek, a następnie obie części włosów upiąć w niewysokiego koczka.

Warto zadbać również o to, by za pomocą pianki lub żelu do włosów wszystko wygładzić. Look ten już dawno temu stał się znakiem rozpoznawczym Hailey Biebier, która często prezentuje się właśnie w tego typu fryzurze. Ostatnio skusiła się na nią również Paulina Sykut-Jeżyna, która dodatkowo urozmaiciła swoje upięcie ponadczasową kokardą.

