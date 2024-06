Jak się ubrać na wesele? Suknia Sykut-Jeżyny nie ma sobie równych

Wydawać by się mogło, że znalezienie eleganckiej sukienki na wesele jest banalnie proste. Kiedy jednak przychodzi co do czego, trudno jest nam się zdecydować na konkretny model. Zanim to zrobimy, warto zainspirować się stylizacjami gwiazd. Okazuje się, że w szafach znanych Polek króluje zmysłowa satyna.