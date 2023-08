Właściciele psów będą zachwyceni. Poznaj genialny trik

Przejedź po kanapie. Rolka do sierści nie będzie już potrzebna

Zarówno psy, jak i koty linieją dwa razy w roku — wiosną i jesienią. Trwa to około miesiąca, a w tym czasie, sierść osadza się w każdym miejscu w domu. Najczęściej przyczepia się do kanapy, przez co po wstaniu ubrania są całe w futrze. To naturalny proces u zwierząt i nie da się go uniknąć. Jedynym wyjściem jest codzienne sprzątanie. Zanim sięgniesz po odkurzacz, przejedź po kanapie wilgotną, gumową rękawicą do sprzątania. Nie musisz nawet specjalnie naciskać na materiał. Guma zbierze wszystkie włoski. Kanapa po chwili stanie się czysta. Na końcu, odkurz podłogę. W ten sposób ograniczysz rozprzestrzenianie się sierści po domu.