Wlej do ciepłej wody i przetrzyj meble. Zapomnisz o kurzu

Mimo regularnego sprzątania, na twoich meblach bez przerwy osadza się kurz? Jest na to sposób. Poznaj przepis na domowy płyn antystatyczny. Potrzebujesz do tego ciepłej wody, a także odrobiny specyfiku, który znajdziesz w swojej łazience.

Kurz to resztki sierści, włosów, drobinek piasku, pyłków oraz mikroorganizmów. Nie brakuje w nim także chorobotwórczych organizmów, które mogą wywołać alergię. Choć nie można go całkowicie eliminować, istnieją sposoby, aby ograniczyć jego osadzanie.

Jak ograniczyć osadzanie się kurzu?

Kurz osadza się w wielu miejscach w domu. To nieestetyczna, szara warstwa, która jest pełna drobnoustrojów i alergenów. Jak ograniczyć osadzanie kurzu w domu? Regularne odkurzanie to podstawa. Postaraj się robić to jak najczęściej. Nie zapomnij też o półkach, szafkach, książkach i urządzeniach elektronicznych, które przyciągają go niczym magnez. Wystarczy zetrzeć go papierem lub specjalną miotełką do kurzu.

Po dokładnym odkurzeniu warto przetrzeć powierzchnię domowym płynem antystatycznym. Przepis jest naprawdę prosty. Zacznij do zagotowania wody. Kiedy nieco ostygnie, dodaj do niej miarkę płynu do płukania i dokładnie wymieszaj całość. W tak przygotowanym płynie zanurz ściereczkę i przetrzyj nią blaty oraz meble. Specyfik nie tylko ograniczy osadzanie kurzu, ale też nada niesamowitego blasku i przyjemnego zapachu w całym domu.

Dodaj miarkę do wody. Panele będą błyszczeć

Kurz osadza się nie tylko na meblach, ale i na podłodze. Z tego powodu należy regularnie ją czyścić. Choć w sklepach i drogeriach znajduje się mnóstwo preparatów o działaniu nabłyszczającym, ten najskuteczniejszy zrobisz w domu. Wystarczy, że wlejesz do wiadra gorącą wodę i dodasz do niej miarkę zmiękczacza do tkanin oraz dwie miarki nabłyszczacza do zmywarek. W tak przygotowanym specyfiku zanurz mop, a następnie przetrzyj nim panele. Efekt będzie widoczny od razu. Zabieg powtarzaj dwa razy w tygodniu, a podłoga będzie błyszczeć jak nowa.

