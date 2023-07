Domowa mikstura na kurz. Wystarczą cztery składniki

Do przygotowania tego płynu potrzebujesz octu, płynu do naczyń, oliwy i wody. Wykonanie jest bardzo proste. Do butelki z atomizerem wlej szklankę wody, łyżkę oliwy, trzy łyżki octu, a także dwie łyżki płynu do mycia naczyń. Zmieszaj dokładnie całość, a następnie spryskaj nią czystą ściereczkę z mikrofibry. Przetrzyj nią meble, sprzęty kuchenne, a także obudowę telewizora czy komputera. Kurz nie osadzi się na nich przez długi czas.