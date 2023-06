Zmieszaj z wodą i spryskaj meble. Zapomnisz o kurzu

Potrzebujesz zaledwie jeden rzeczy — płynu do płukania tkanin. Do butelki z atomizerem wlej nakrętkę płynu do płukania i zalej ją litrem wody. Tak przygotowanym preparatem spryskaj meble, włącznie z frontami i blatami, po czym przetrzyj je miękką ściereczką z mikrofibry. W ten sposób zabezpieczysz powierzchnię mebli przed nadmiernym osadzaniem się kurzu. Ten sam patent możesz wykorzystać w trakcie mycia paneli podłogowych. Wystarczy, że to wody z płynem do mycia podłóg dodasz pół nakrętki płynu do płukania. Nie dość, że panele będą zabezpieczone przed kurzem, to do tego, w domu będzie pięknie pachnieć.