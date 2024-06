Wlej do doniczki z pelargoniami. Wystrzelą w mig

Pelargonia to roślina z rodziny bodziszkowatych. Zdobi wiele balkonów i przydomowych ogródków. Wyróżnia się wyjątkowymi, kolorowymi kwiatami. Kwitnie od czerwca do września, jednak ten okres można wydłużyć.

Jak to zrobić? Poznaj przepis na domową odżywkę do pelargonii, która sprawi, że roślina będzie uginać się od kwiatów. Stosuj ją regularnie, a wydłużysz okres kwitnienia o kilka kolejnych tygodni.

Jak uprawiać pelargonie?

Na całym świecie rośnie aż 283 różnych gatunków pelargonii. Większość z nich występuje na terenie Afryki Północnej i Południowej, a także na Bliskim Wschodzie. Z powodzeniem można uprawiać je w naszym klimacie, o ile zapewnimy im odpowiednie warunki do wzrostu.

Jak uprawiać pelargonie? Zaraz po zakupie przesadź roślinę do dużej donicy z drenażem, który zapobiegnie przelaniu. Pamiętaj o odpowiedniej ziemi. Wybierz taką, którą jest żyzna, lekka i przepuszczalna, o lekko kwaśnym bądź obojętnym odczynie. Postaw ją w ciepłym, dobrze nasłonecznionym miejscu.

Jak często podlewać pelargonie? Wszystko zależy od pogody. Wiosną należy robić to raz w tygodniu, zaś latem co 2-3 dni. Wodę wlewaj bezpośrednio do korzeni. Bądź ostrożna, bowiem nawet niewielka ilość wody na łodygach czy kwiatach może doprowadzić do rozwoju choroby grzybowej.

Obierz i zalej wodą. Pelargonie obsypią się kwiatami

Pelargonie mają duże zapotrzebowanie na składniki takie jak potas i fosfor. Wymagają regularnego nawożenia przez cały okres kwitnienia. Nie musisz kupować drogich odżywek, żeby dostarczyć im potrzebnych składników odżywczych. Wykorzystaj warzywo, które z pewnością masz już w domu.

Tym warzywem jest ziemniak. To źródło cennego potasu i fosforu, które odżywią roślinę i wydłużą okres jej kwitnienia. Jak przygotować taki nawóz? To bardzo proste. Zacznij od dokładnego umycia ziemniaka. Zetrzyj go na tarce razem ze skórką, a otrzymaną papkę wrzuć do garnka. Zalej ją litrem wody i doprowadź ją do wrzenia. Całość gotuj przez 10 -15 minut.

Na końcu przelej wywar przez sitko i wymieszaj go z zimną wodą w proporcji 1:1. Tak przygotowany nawóz jest gotowy do użycia. Stosuj go raz w tygodniu przez całe lato, a pelargonie będą kwitły nawet do października.

