Idealne na balkon i do ogrodu. Sąsiedzi zzielenieją z zazdrości

W ogrodzie najczęściej uprawia się pelargonie wielkokwiatowe, angielskie (Pelargonium grandiflorum). Efektownie prezentują się w pojemnikach, np. przy wejściu do domu, ale równie dobrze sprawdzają się na rabatach kwietnych. Mają większe kwiaty (do 5 cm średnicy) od pozostałych pelargonii, które z kształtu kojarzą się z bratkami ogrodowymi. Tworzą okazałe kwiatostany. Mają różnorodną barwę, przy czym dużą popularnością cieszą się odmiany o kwiatach dwukolorowych. Osiągają średnio 50-70 cm wysokości. Kwitną od wiosny do jesieni. Są bardziej odporne na niesprzyjające warunki od pozostałych pelargonii.