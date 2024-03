Wlej do drugiej komory w pralce. Efekt nie do podrobienia

Niezastąpiony w kuchni. Ocet wyczyści wszystko

Ocet może być używany do czyszczenia blatów kuchennych, zlewów, kuchenek, kuchenek mikrofalowych i lodówek. Wystarczy go rozcieńczyć w wodzie (ok. pół szklanki octu na 3-4 litry wody) i dodać odrobinę płynu do naczyń. W ten sposób uzyskujemy uniwersalny, a przede wszystkim bezpieczny i ekologiczny środek do czyszczenia wielu powierzchni.