Każda pralka ma taki przycisk. Ułatwia czyszczenie

Czyszczenie pralki nie należy do specjalnie przyjemnych czynności. Osad z proszku czy płynu do płukania często okazuje się trudny do usunięcia, potrafi też gromadzić się w zaskakujących przestrzeniach. Do szczególnie nieprzyjemnych momentów należy czyszczenie szuflady na detergenty, której budowa kryje w sobie mnóstwo zakamarków. Na szczęście można to zrobić łatwiej i przyjemniej.

Szuflada na proszek. Centrum brudu i osadów

W przypadku tego drobnego elementu najtrudniej zachować czystość. Podczas każdego prania ma styczność z detergentami, które pozostawiają po sobie osad. Za szufladą często rozwija się pleśń. To wilgotne miejsce z kiepską wentylacją. Ponieważ nigdy nie wysycha, stanowi idealne środowisko do rozwoju grzybów. Dlatego tak ważne jest, aby regularnie i dokładnie czyścić przestrzeń, w której umieszczamy detergenty. Jak można zrobić to najłatwiej? Wystarczy wyciągnąć całą szufladę, o czym nie każdy wie.

Magiczny przycisk. Ułatwia czyszczenie pralki

Wcale nie trzeba się męczyć, żeby dobrze wyczyścić szufladę na detergenty. Niewiele osób ma świadomość, że nie została umieszczona w pralce na stałe. W każdej chwili można ją wyciągnąć, namoczyć i dokładnie wyczyścić. Wystarczy nacisnąć sekretny przycisk, który został tam umieszczony właśnie w tym celu. Szuflada pralki zwykle jest podzielona na 3 osobne przegródki: na detergent do prania wstępnego i do prania zasadniczego oraz na płyn zmiękczający. Nad przegródkami, najczęściej na samym środku, znajduje się też charakterystyczny niebieski przycisk.

Czysta pralka do lepsze pranie. Warto ją czyścić regularnie

Naciśnięcie przycisku umożliwia łatwe i proste wyjęcie szuflady. Gdy już to zrobimy, możemy z zaskoczeniem odkryć, ile brudu kryje się tuż za nią. Zabrudzoną komorę starannie szorujemy i wycieramy do sucha. Szufladę moczymy w roztworze octu i wody (w proporcji 1:3) z dodatkiem płyny do mycia naczyń, a następnie płuczemy pod bieżącą wodą. Zabrudzenia w trudno dostępnych zakamarkach usuwamy za pomocą szczoteczki do zębów. Gdy już się z tym uporamy, mocujemy szufladę z powrotem i cieszymy się higieniczną czystością.

