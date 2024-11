Wlej pół szklanki do szuflady pralki. Ubrania będą miękkie jak nigdy

Chyba każdemu z nas zależy na tym, aby pranie było jak najdłużej świeże i pachnące. Właśnie dlatego często wykorzystujemy w tym celu specjalne płyny do prania i płukania tkanin. Niektóre z nich potrafią nadszarpnąć domowy budżet. Wzrost cen i troska o środowisko sprawiają jednak, że szukamy znacznie tańszych, a do tego bardziej ekologicznych alternatyw.

Wiele osób stawia na naturalne środki w codziennych porządkach. Nie od dziś wiadomo, że nieocenionym sprzymierzeńcem każdej perfekcyjnej pani domu jest zwykły ocet . Jest tani i skuteczny, dlatego tak często po niego sięgamy. Dodając go do prania i płukania ubrań, możemy spodziewać się, że będą świeże i miękkie na długo.

Jak to zrobić? Odmierz ½ szklanki octu, a następnie dodaj kilka kropel olejku eterycznego i wlej miksturę do szufladki na detergenty (dokładnie w miejscu na płyn do płukania). Wybór zapachu olejku zależy od twojego gustu – lawenda, eukaliptus czy może cytryna? Tutaj pełna dowolność.