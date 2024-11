Tę opcję ma każda pralka. Włącz dwa razy, a ubrania szybciej wyschną

Autorka profilu @diamondgemcleaning na TikToku, chętnie dzieli się z fanami trikami ułatwiającymi utrzymanie porządku w domu. Tym razem zdradziła, jak przyśpieszyć suszenie prania jesienią i zimą. To wyjątkowo proste, choć nie przez wszystkich praktykowane rozwiązanie.

Tak szybciej wysuszysz pranie

O ile latem pranie możemy wywiesić na balkonie czy w ogródku, w okresie jesienno-zimowym nie do końca jest to możliwe. Wszystko przez niskie temperatury oraz częste opady deszczu, a czasami śniegu. Okazuje się, że istnieje prosty trik, dzięki którym ubrania i tak wyschną szybciej.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Tiktokerka, która na co dzień pracuje jako gospodyni w domach gwiazd, postanowiła podzielić się swoim prostym sposobem, który każdy z nas może wykorzystać we własnym domu. Kobieta radzi, by przed wyjęciem prania włączyć w pralce kolejne, dodatkowe wirowanie. Dzięki powtórnemu włączeniu tej opcji usuniemy z tkanin jeszcze więcej wody.

Zanim jednak to zrobimy, warto przeczytać metki pranych ubrań. Niektórych tkanin nie należy bowiem poddawać wirowaniu.

Suszysz ubrania w domu? O tym warto pamiętać

Suszenie prania, szczególnie w przypadku osób, które mieszkają w małych mieszkaniach w bloku, wydaje się być niezwykle problematyczne. Jeśli zależy nam przyśpieszeniu tego procesu, warto stosować się do dwóch podstawowych zasad.

Po pierwsze, niezwykle ważne jest regularne wietrzenie pomieszczenia, w którym ustawiona jest suszarka z mokrymi ubraniami. Oprócz tego warto również zwrócić uwagę na sposób, w jaki układamy je na drążkach. Dbając o to, by były one równo rozłożone, nie nagromadzimy wody w jednym miejscu, to z kolei wpłynie na szybkość wyparowania jej z tkaniny.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl