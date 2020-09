Włodzimierz Korcz ma koronawirusa. Zaraził się na próbie

– Mam koronawirusa. Jest bezobjawowy. Czekam na wyniki kolejnego wymazu, miałem go wczoraj. Wszystko wskazuje na to, że nie będę mógł pojechać do Opola. Alicja zostanie sama. Jestem jednym z wielu podobnych przypadków. Nie wolno mi się nigdzie ruszyć, jestem na kwarantannie – powiedział Włodzimierz Korcz w rozmowie z "Super Expressem".