Włodzimierz Press grał Grigorija w "Czterech pancernych". Na planie serialu poznał żonę

Po zakończeniu produkcji powitali na świecie drugie dziecko - córkę Tanię. W stanie wojennym wyjechali do Paryża, do matki aktora. Jak sam wspomina, traktował wyjazd jako wakacje, jednak Pressowie zostali tam kilka lat, a do Polski wrócili w 1987 roku. Są małżeństwem do dziś.