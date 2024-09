Ok, rozumiem

Włóż do spłuczki. Tak oszczędzisz na rachunkach za wodę

Chcesz oszczędzić na rachunkach za wodę? Wypróbuj prosty trik z plastikową butelką. Wystarczy umieścić ją w spłuczce, aby znacząco obniżyć pobór wody. To nie tylko ekonomiczne, ale i ekologiczne rozwiązanie.

Rosnące koszty życia zmuszają Polaków do szukania oszczędności w codziennych wydatkach. Jeden z prostych sposobów na zmniejszenie rachunków za wodę to zastosowanie triku ze spłuczką toaletową. Dzięki niemu można znacznie obniżyć zużycie wody, co przynosi realne oszczędności.

Tak oszczędzisz na wodzie. Poznaj prosty trik

W tym roku podniesiono ceny za prąd i gaz. Każdy z nas szuka sposobów, aby nieco oszczędzić. Istnieje wiele prostych metod, które zmniejszą rachunki, np. za wodę. Przykładem jest pewien banalny trik, który wykorzystuje.... pustą butelkę po wodzie.

Jak to zrobić? Wystarczy zakręcić zawór doprowadzający wodę i opróżnić zbiornik spłuczki. Następnie napełnij pustą, plastikową butelkę wodą. Podnieś klapę od spłuczki i włóż napełnioną butelkę do środka, po drugiej stronie od wlewu. Zamknij klapę, odkręć wodę i poczekaj, aż zbiornik się napełni. Butelka zajmuje dużo miejsca, co sprawia, że spłuczka pobierze mniej wody przy każdym spłukiwaniu, a ty znacznie zaoszczędzisz na rachunkach.

Użyj zamiast przepychacza

To nie jedyne możliwe użycie plastikowej butelki w łazience. Może ona również okazać się pomocna przy odtykaniu sedesu w sytuacji, gdy w domu brakuje specjalistycznych narzędzi takich jak gumowy przepychacz czy "żmijka". Wystarczy obciąć dno butelki i włożyć ją do toalety odciętą stroną ku dołowi, zachowując zakręconą nakrętkę. Poruszanie butelką w górę i w dół powinno po krótkim czasie doprowadzić do udrożnienia odpływu.

