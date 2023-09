Włóż butelkę do toalety. Efekt na wagę złota

Do zatkanej toalety można też wlać płyn do naczyń, a po 15 minutach zalać ciepłą, ale nie wrzącą wodą. Następnie odczekać kilka minut i nacisnąć spłuczkę. Powinno pomóc. Zdecydowanie lepiej jednak zapobiegać takim sytuacjom i przede wszystkim regularnie ją czyścić i uważać na to, co się do niej wrzuca.