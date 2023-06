Włóż dżinsy do zamrażarki na noc. Nie pożałujesz

Przed wrzucaniem dżinsów do pralki ostrzegał też Chip Bergh, szef firmy Levi's. "Jeśli pogadasz z prawdziwymi miłośnikami denimu, to zgodzą się, że nie powinno się wrzucać dżinsów do pralki. Zapieram moje spodnie w miejscach, w których się pobrudzą - w najgorszym przypadku piorę je ręcznie. Robię to wszystko sam - kocham moje dżinsy i staram się o nie dbać" - mówił w jednym z wywiadów.