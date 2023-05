Pierz biustonosz tylko w ten sposób. Genialny patent

Opakowania do prania — hit czy kit?

Jeśli z jakiegoś powodu zależy ci na praniu staników w pralce, warto zainwestować w opakowanie do prania. Do miękkich staników pozbawionych fiszbin nadadzą się siateczkowe worki do prania, a do usztywnianych najlepsze będą plastikowe kule. Dzięki nim biustonosz nie będzie miał styczności z innymi ubraniami, dzięki czemu unikniemy nadmiernego rozciągnięcia się ramiączek czy obwodu stanika. Nastawiając pranie, powinno wybrać się cykl prania ręcznego. Temperatura nie powinna być wyższa niż 30 stopni Celsjusza. Podobnie jak w przypadku prania ręcznego, warto sięgnąć po delikatny detergent, pozbawiony silnych środków chemicznych. Trzymając się tych porad, stanik będzie służył ci przez lata.