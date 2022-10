Włóż gąbkę do szuflady pralki. Efekt cię zaskoczy

Jak umyć szufladę w pralce? Wykorzystaj gąbkę i ocet

Szuflada na detergenty to miejsce, do którego wlewamy płyn do płukania czy płyn do prania, a także wsypujemy proszek. Mimo że zawartość jest przerzucana do bębna i wydaje nam się, że nic nie zostało w środku przegródki, nie zawsze właśnie tak jest. Często w środku zostają resztki środków piorących i wilgoć. Po pierwsze, pralka może przez to gorzej funkcjonować. Poza tym w takich warunkach łatwo o powstawanie pleśni.