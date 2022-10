Jak skutecznie wyczyścić pralkę? Prosty trik sprawi, że kamień i brzydki zapach znikną

Kolejnym produktem, który sprawi, że pralka będzie jak nowa jest niezawodna w domowym sprzątaniu - soda oczyszczona. W tym przypadku wystarczy ok. ¾ szklanki wsypać do komory na proszek do prania i – podobnie jak w przypadku tabletki do zmywarki - uruchomić urządzenie na program o temperaturze od 60 do 90 stopni. Soda nie tylko zdezynfekuje wnętrze pralki, ale pomoże pozbyć się kamienia.