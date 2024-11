Zmocz i włóż do mikrofalówki. Efekt już po 2 minutach

Jak zadbać o czystość gąbek do mycia naczyń?

Używamy ich codziennie, ale rzadko zastanawiamy się nad ich higieną. Choć są praktyczne, mogą stać się niestety siedliskiem bakterii. Jak zadbać o czystość gąbek do mycia naczyń domowymi metodami? Nie jest to trudne.

Gąbka do mycia naczyń to nieodzowny element każdej kuchni. Choć wydaje się niepozorna, jest polem bitwy dla bakterii. Według badań przeprowadzonych przez dra Markusa Egerta z Uniwersytetu Furtwangen w Schwarzwaldzie, na jednej gąbce może znajdować się aż 82 mld bakterii, co czyni ją jednym z najbrudniejszych przedmiotów w domu. Jej regularna wymiana jest wskazana z punktu widzenia estetyki oraz zdrowia. W przeciwnym razie myte nią naczynia wcale nie będą sterylnie czyste.

Jak wyczyścić gąbkę do mycia naczyń?

Bez względu na to, czy częściej myjemy naczynia ręcznie, czy też korzystamy ze zmywarki, używana przez nas gąbka praktycznie codziennie styka się z resztkami jedzenia, tłuszczem i wilgocią. To wszystko sprzyja rozwojowi mikroorganizmów. Badacze zalecają wymianę gąbki co 2-3 dni, aby minimalizować ryzyko zakażenia.

Pomimo zaleceń dotyczących częstej wymiany, możemy podjąć także kroki, które pozwolą na jej dłuższe używanie. Jednym z najprostszych sposobów jest dezynfekcja gąbki do mycia naczyń za pomocą gorącej wody z dodatkiem octu. Wystarczy tylko raz w tygodniu wygotować gąbkę przez kilka minut, aby pozbyć się większości bakterii.

Pomoże mikrofalówka i zmywarka

Innym skutecznym sposobem jest ten z użyciem mikrofalówki. Mokrą gąbkę do mycia naczyń wkładamy do urządzenia na ok. 1-2 min. Wysoka temperatura skutecznie wyeliminuje bakterie. Wcześniej należy się jednak upewnić, że gąbka nie zawiera żadnych metalowych elementów, które mogą spowodować iskrzenie w mikrofali.

Podobny efekt da skorzystanie ze zmywarki. Gąbkę do mycia naczyń należy wsadzić do zmywarki na najwyższą półkę, a następnie nastawić ją na najwyższą temperaturę i suszenie. Gdy cykl mycia dobiegnie końca, wystarczy wyjąć gąbkę i dokładnie ją wysuszyć. Starajmy się jednak pilnować, aby nie zostawiać wilgotnej gąbki na zlewie.

