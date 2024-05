A ty gdzie wyrzucasz? Większość trafia nie tam, gdzie trzeba

Spora część ludzi nadal ma niemały kłopot z tym, gdzie wyrzucać przedmioty użytku codziennego. Gdzie powinien trafić karton po mleku? No właśnie. Wydawać by się mogło, że skoro jest kartonowy, to odpowiedni będzie kubeł na papier. Nic bardziej mylnego! Ma wewnętrzną warstwę wykonaną z folii i polietylenu, więc powinien się znaleźć wyłącznie w koszu na metale i tworzywa sztuczne. A jak jest z gąbką do naczyń?

Gąbki do mycia naczyń, ciała, samochodów, do sprzątania, do ścierania tablic — rodzajów jest wiele, lecz wszystkie łączy jedna właściwość — są wodochłonne. Ze względu na materiał, z jakiego zostały wykonane, oraz cel zastosowania, jest tylko jeden rodzaj śmieci, do których powinny trafić.

Gdzie wyrzucić gąbkę?

Nie są zrobione ani z plastiku, ani z papieru, ani z metalu. Gdzie więc powinny trafić? Dodatkowo najczęściej używane gąbki to te do mycia ciała — czyli odpady higieniczne. Jak je zutylizować? Musisz wiedzieć, że żadna gąbka nie nadaje się do recyklingu. Co się z tym wiąże? Nie można jej wrzucać do żadnego z kubłów z segregowanymi śmieciami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Gdzie wyrzucić gąbki do naczyń? Odpowiedni pojemnik to ten na śmieci zmieszane. Pamiętaj, by trafiały tam wyłącznie suche. A co z przedmiotami tego typu, ale większych gabarytów? Gdzie wyrzucać gąbki tapicerskie? Jeśli są na tyle małe, aby zmieścić się w kuble — je również przyporządkuj do śmieci zmieszanych. A co w przypadku, gdy jest ich więcej lub mają większy rozmiar? Wtedy udaj się z nimi do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Co dzieje się ze śmieciami zmieszanymi?

Co robi się z odpadami zmieszanymi? Czy są sortowane? Te pytania nurtują wielu ludzi. Otóż takie śmieci trafiają albo do spalarni, albo do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. W pierwszym przypadku śmieci spalane są w specjalnych (bezpiecznych dla środowiska) piecach. Przekłada się to na produkcję energii elektrycznej i ciepła. Pozostały popiół wykorzystywany jest później przy budowie dróg. W przypadku drugiej opcji — odpady są sortowane. Te, które da się recyklingować — są temu poddawane. Z reszty produkowane jest paliwo RDF.

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!