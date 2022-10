Włóż rajstopy do zamrażarki. Efekt cię zaskoczy

Jesień i zima to czas, w którym częściej sięgamy po rajstopy. Niestety mają one to do siebie, że bardzo łatwo się niszczą, a oczko pojawia się na nich w najmniej oczekiwanym momencie. Wypróbuj banalny trik, który sprawi, że twoje rajstopy będą zdecydowanie bardziej wytrzymałe.