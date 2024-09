Włóż za grzejnik. W pomieszczeniu od razu zrobi się cieplej

Ok, rozumiem

Zbliża się sezon grzewczy. Wielu z nas szuka sposobów, aby efektywnie ogrzać mieszkanie, nie wydając przy tym fortuny. Okazuje się, że istnieje prosty sposób na to, aby zwiększyć efektywność grzania bez dodatkowych kosztów.

Temperatury zaczynają spadać. Oznacza to, że już za chwilę rozpocznie się sezon grzewczy. Termin jest uzależniony od pogody. Zarządcy budynków włączają ogrzewanie, kiedy przez co najmniej trzy dni z rzędu temperatura spada poniżej 10 stp.C.

W związku z podwyżką cen za gaz i prąd wiele osób obawia się wysokich rachunków za ogrzewanie. Jeśli chcesz, żeby w twoim mieszkaniu było ciepło, a nie chcesz wydawać dużo pieniędzy, wypróbuj ten prosty trik.

Włóż za grzejnik. Szybko sobie podziękujesz

Jesień rozgościła się już na dobre. Na dworze robi się zimno, a w mieszkaniach coraz chłodniej. To dobry moment na to, aby wypróbować prosty patent, który eliminuje konieczność nastawiania kaloryferów na pełną moc. Patent został opublikowany przez tiktokerkę publikującą jako @the.cosyclub.

Potrzebujesz tylko dwóch rzeczy, które najprawdopodobniej masz już w domu — kawałka sztywnego kartonu (np. z paczki), a także folii aluminiowej. Zacznij od zmierzenia długości i szerokości grzejnika, a następnie, przenieś te wymiary na karton. Po wycięciu owiń karton folią aluminiową błyszczącą stroną do góry i włóż go za grzejnik.

Folia odbije ciepło, które zamiast wnikać w ściany, rozniesie się po całym pomieszczeniu. To prosty sposób na to, aby w mieszkaniu zapanowała przyjemna temperatura. I to bez podkręcania kaloryferów.

Pamiętaj o zmianie trybu okien

To tylko jeden z tanich i prostych sposobów na to, aby zaoszczędzić na ogrzewaniu. Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto zmienić tryb okien z letniego na zimowy. Jak to zrobić? To bardzo proste. Otwórz okno na oścież, a następnie odszukaj na ramie niewielką wypustkę, przypominającą bolec.

Sięgnij po kombinerki lub śrubokręt i przekręć go o 90 stopni, a następnie, zamknij okno. Przyłóż do niego dłoń. Jeśli nie poczujesz żadnego przepływu powietrza, oznacza to, że okna zostały przestawione na tryb zimowy. Dzięki temu ciepło nie będzie uciekać z mieszkania.

