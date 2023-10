Zamiast wyrzucać, włóż za kaloryfer. Rachunki spadną w oczach

Tiktokerka pokazała doskonały patent, jak można skutecznie dogrzać mieszkanie i nie pozwolić ciepłu uciec na zewnątrz. Sposób jest bardzo prosty i nie wymaga wielkiego wysiłku. Co ważne, nic też nie kosztuje, ponieważ produkt, którego używa, można znaleźć w każdym domu. Czy chcecie zatrzymać więcej ciepła w domu na co dzień? Jeśli tak, radzimy, jak to zrobić.