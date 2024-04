Wyparła się zarzutów. Zabrała głos tuż po finale

Piosenkarka może liczyć też na głosy telewidzów. Aż do ostatniego odcinka ani raz nie była w zagrożonej strefie. Jej występy biją rekordy popularności w mediach społecznościowych, a po każdym odcinku młoda gwiazda otrzymuje masę komplementów.

- Jesteś młodą osobą, kariera przed tobą cała. Nie daj sobie tego odebrać, że jak śpiewasz to, nie tańczysz, jak tańczysz, to nie jesteś aktorką i że można być dobrym tylko w jednym. Nieprawda! Można być dobrym w wielu rzeczach, szczególnie jak się jest pracowitym. Jesteś uzdolniona - zapewniała ją jurorka.

Im większa popularność, tym większe kontrowersje. Niektórzy zarzucają Roxie, że jest faworyzowana. Każdy jej występ jest chwalony, a jury prawie nigdy nie wypowiada się o niej w sposób krytyczny, co ma miejsce w przypadku innych par. Piosenkarka postanowiła odnieść się do tych zarzutów.

"Jednemu nasz taniec może się podobać, drugiemu nie. Ja również jako tancerz bardzo szanuję zdanie innych i jestem świadomy, że nie zawsze co przygotuję, musi się podobać. Taki jest świat artystyczny, sztuka - na jednych wpływa, na drugich nie. Ja się cieszę, że doceniają nas osoby, które się na tym znają. Doceniają Roksany występ, talent, pracę włożoną w to..." - stwierdził w tym samym wywiadzie.

