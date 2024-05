Paraduje po Pradze w plisowanej mini. Najmodniejsza spódniczka sezonu

Roksana Węgiel śledzi bieżące trendy , co można szybko wyczytać z jej instagramowego profilu obserwowanego przez półtora miliona internautów . Dobrze wie, że wiosną 2024 nie da się wybrać lepszej kurtki niż skórzana, a jeansy z szerokimi nogawkami i srebrne buty nie mają sobie równych.

Roksana Węgiel zaprezentowała się w białej, plisowanej minispódniczce , która w ostatnich tygodniach bije rekordy popularności. "Ugrzeczniony" dół uzupełniła czarną, skórzaną kurtką o lekko oversizowym kroju. Trafiony duet? My jesteśmy na tak. Trzecim widocznym elementem były srebrne kolczyki.

Podczas promocji filmu młoda gwiazda zaprezentowała się w wielu stylizacjach, w których głównym elementem była śnieżnobiała, plisowana minispódniczka. Co można do niej dobrać? Najlepiej koszulę polo lub sweter z charakterystycznym splotem czy ewentualnie oversizową bluzę.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!