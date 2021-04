WP Kobieta Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu #WSZECHMOCNE

Najnowsze Popularne Wideo + 3 kuchniawodałyżka Dzisiaj, 19-04-2021 12:24 Włożyła drewnianą łyżkę do wrzątku. Nie uwierzysz, co stało się potem Na jeden z portali społecznościowych Brytyjka Bonnie McNamara wrzuciła nagranie ciekawego eksperymentu, z wykorzystaniem wrzątku i drewnianej łyżki. Taka łyżka to nieodzowny element kuchennych przyborów. Tam, gdzie nie zaleca się używać przy gotowaniu metalowych mieszadeł, idealnie sprawdzi się właśnie taka wykonana z drewna. Brytyjka postanowiła sprawdzić, co się stanie z łyżką, gdy podda się ją wpływowy wrzątku. Okazało się, że woda stała się szybko bardzo brudna i pełna pływających nieczystości. To wszystko zostaje na łyżce po jej użyciu podczas gotowania posiłków. Wideo w kilka dni uzyskało kilkanaście milionów wyświetleń. Ludzie w komentarzach przyznawali często, że sami po użyciu takiej łyżki tylko opłukują ją wodą z kranu i odwieszają na miejsce. To nagranie chyba jednak pokazało, że należy po użyciu dokładnie należy ją obmyć w gorącej wodzie. Rozwiń